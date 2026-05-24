Küre\'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde hayvan otlattığı sırada rahatsızlanan 62 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Mustafa Büyük (62), aynı bölgede odun toplamak için bulunan komşusu tarafından rahatsızlanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Büyük'ün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU