Küre'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küre'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Küre\'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
24.05.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küre'de Mustafa Büyük, hayvan otlatırken rahatsızlandı, hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyünde hayvan otlattığı sırada rahatsızlanan 62 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Mustafa Büyük (62), aynı bölgede odun toplamak için bulunan komşusu tarafından rahatsızlanmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Küre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Büyük'ün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küre'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
Aralarında Mansur Yavaş da var: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:07:52. #7.12#
SON DAKİKA: Küre'de Hayvan Otlatırken Rahatsızlanan 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.