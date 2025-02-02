Kursk'ta Okula Hava Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika
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Kursk'ta Okula Hava Saldırısı: 4 Ölü

Ukrayna, Rusya'nın Kursk'taki okula düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, Rusya ise bunu yalanladı.

02.02.2025 10:54
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Ukrayna, Rusya'nın Kursk'ta bir okula hava saldırısı düzenlediğini ve 4 kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederken Rusya ise saldırısının Kiev tarafından gerçekleştirildiğini Sumi bölgesinden fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın Kursk'ta bir okula hava saldırısı düzenlediği duyurdu. Ukrayna ordusu saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü çok sayıda sivilin de yaralandığını açıklarken binadan 80 kişinin de kurtarıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olaya ilişkin açıklamasında Moskova'nın sivillerin kaldığı ve tahliye edilmeye hazırlanan bir yatılı okulu bombaladığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'yı "medeniyetten yoksun bir devlet" olarak tanımlayarak, "Rusya işte böyle savaş yürütüyor. Sudzha, Kursk Sivillerin tahliye edilmeye hazırlandığı bir yatılı okula Rus hava saldırısı. İçeride onlarca sivil olmasına rağmen binayı yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 4 kişinin öldürüldüğü ve 84 sivilin kurtarıldığını dile getirilerek saldırının kasıtlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya'dan yalanlama

Ukrayna'nın iddialarına Rusya tarafından yalanlama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini ifade etti. Açıklamada, Sumi bölgesinden fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği belirtilirken "Bu provokasyon, dünya kamuoyunun dikkatini Kiev'in Kursk bölgesine gerçekleştirdiği vahşetten başka yöne çekmeyi amaçlamaktadır. Sivil tesise yönelik saldırı, Kiev'de iktidarda bulunanların terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha ortaya koymuştur" denildi. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ukrayna, Rusya, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kursk'ta Okula Hava Saldırısı: 4 Ölü - Son Dakika

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