Kurşunlama Şüphelisi Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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Kurşunlama Şüphelisi Gaziantep'te Yakalandı

Kurşunlama Şüphelisi Gaziantep\'te Yakalandı

Kayseri'deki kurşunlama olayının şüphelisi E.Y., Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındı.

21.12.2024 09:33
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Kayseri'de meydana gelen kurşunlanma olayının şüphelisi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen kurşunlanma olayı ile ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi E.Y.'nin Gaziantep'e kaçtığı tespit edildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan ortak operasyonda E.Y. olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Söz konusu şahsın yakalanması amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gaziantep, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurşunlama Şüphelisi Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika

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