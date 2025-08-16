Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin Başur mevkiinde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
