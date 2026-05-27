Kurtalan\'da Virajda Kaza: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde virajda meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtalan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bayram ziyareti için yola çıkan vatandaşların bulunduğu otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak savruldu. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, araçta hasar oluştu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT