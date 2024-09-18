Kurye Darp Edildi: O Anlar Kamerada

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Kuryeye önce hakaret sonra yumruk: O anlar kamerada

Darp raporu alan kurye şikayetçi oldu

SAMSUN - Samsun'da SUV tipi bir araç sürücüsü, motosikletli kuryeye önce hakaret etti ardından yumruk attı. O anlar kurye tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İlkadım ilçesinde 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprüsü'nde meydana geldi. Araç sürücüsü ile kurye arasında trafikte seyir halindeyken tartışma çıktı. 55 ANT 685 plakalı SUV tipi aracı kullanan sürücü, motosikletin önünü keserek önce kuryeye hakaret ederek, "Niye duruyorsun önümde" dedikten sonra yumruk attı. O anlar ise kurye tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurye şikayetçi oldu

Olaydan sonra konuşan kurye Utku Onat Kara, "100. Yıl Bulvarı Yeni Karakol Cami ışıklarında kırmızı yanıyorken sol şeritte durdum. Arkamdaki araç sürücüsü kornaya basarak beni sıkıştırdı. Daha sonrasında araçtan inerek yanıma geldi. Bana dayılandı. 'Beni mi döveceksin' dedim. Daha sonra o da 'sen mi beni döveceksin' dedi. Çevredeki vatandaşlar geldi ve aracına bindi. Işık yeşile döndükten sonra beni arkadan sıkıştırdı. Solumdan geçmesi için frene basarak sağ şeride geçtim. Sağ şeride geçtikten sonra yine benim şeridime geldi. Sonra köprü üstünde durdu, önümü kesti. Aracından indi ve ben video çekerken beni darp etti. Olayın uzamaması için oradan uzaklaştım. Darp raporu aldım ve şikayetçi oldum" dedi.

"Sürecin yakından takibini yapıyoruz"

Utku Onat Kara'nın avukatı Leyla Eren, "Müvekkilimizin uğramış olduğu hem sözlü hem de fiziksel saldırı neticesinde ilgili şahsın en üst hadden cezalandırılması için tüm süreci yakından takip ediyoruz. Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği olarak hem kuryelerin hem de tüm Samsun'daki motosiklet sürücülerinin uğramış olduğu bu trafik magandalarına karşı saldırılara ilişkin sürecin takipçisiyiz" diye konuştu.

"Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz"

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Artan, "Utku arkadaşımızın yaşadığı olayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Her iki tarafın da haklı olsa bile böyle şiddete başvurmasını doğru bulmuyoruz. Bu trafikte saygınlığı tamamen azaltıyor. Hepimiz gergin olabiliriz ama bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Arkadaşımız gerekli şikayetlerini bulundu. Dernek avukatımız buradadır. Dernek olarak bütün motosiklet kullanıcılarının yanındayız" şeklinde konuştu.