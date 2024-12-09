Kurye Gezer'in Ölümünde Taksi Yolcusu Kusurlu Bulundu

3.Sayfa

İstanbullular bu akşama dikkat! Gök gürültülü sağanak ani rüzgar ve fırtınayla geliyor

Tıpkı bayraktaki gibi! Suriye Milli Takımı\'nın logosu da değişti

Kurye Oğuzhan Gezer'in ölümüne ilişkin taksideki yolcu kusurlu bulundu: 6 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Şişli'de kurye Oğuzhan Gezer'in seyir halindeyken yol kenarında duran taksideki yolcunun açtığı kapıya çarparak devrilmesine ve karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, takside bulunan yolcu asli kusurlu bulunarak 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Şişli'de 26 Aralık 2023'de kurye Oğuzhan Gezer'in seyir halindeyken yol kenarında bulunan taksideki yolcunun açtığı kapıya çarparak devrilmesine ve karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü taksi şoförü İsa A.'nın kavşak içerisinde duraklama yaparak yolcu indirmekteyken, takside yolcu olan şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı, bu sırada arka istikametten gelerek taksinin yanından geçen motosikletin devrilmesine sebebiyet verdiği anlatıldı.

Motosikletin devrilmesiyle minibüsün altında kaldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, devrilen motosikletin sürücüsü olan Oğuzhan Gezer'in karşı yönden gelerek sağa dönüş yapan ve Hakan D.'nin idaresinde olan minibüsün altında kaldığı, bu şekilde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gezer'in ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaydedildi.

Taksi şoförü ile minibüs sürücüsünün kusurunun bulunmadığı belirtildi

Trafik bilirkişisine rapor hazırlatıldığının aktarıldığı iddianamede, raporda taksi sürücüsü İsa A.'nın ve yolcu Dızaj'ın kusurlu olarak tespit edildiği ancak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna da yer verilen iddianamede, kazanın meydana gelmesinde şoför İsa A. ile minibüs sürücüsü Hakan D.'nin kusurunun bulunmadığının belirtildiği kaydedildi.

Kapıyı açarak kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu

İddianamede, takside yolcu olarak bulunan şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın taksinin kapısını açarak kazanın meydana gelmesine asli kusurlu olarak sebep olduğu, şüphelinin suçlamayı reddettiği ancak raporların şüpheli savunmasına aykırı olduğunun görüldüğü aktarıldı.

6 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.