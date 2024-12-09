Kurye Gezer'in Ölümünde Taksi Yolcusu Kusurlu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kurye Gezer'in Ölümünde Taksi Yolcusu Kusurlu Bulundu

Geniş Video İzle

Taksinin kapısını açan yolcu, kurye Oğuzhan Gezer'in ölümüne neden olarak 6 yıla kadar hapis isteniyor.

09.12.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurye Oğuzhan Gezer'in ölümüne ilişkin taksideki yolcu kusurlu bulundu: 6 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Şişli'de kurye Oğuzhan Gezer'in seyir halindeyken yol kenarında duran taksideki yolcunun açtığı kapıya çarparak devrilmesine ve karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, takside bulunan yolcu asli kusurlu bulunarak 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Şişli'de 26 Aralık 2023'de kurye Oğuzhan Gezer'in seyir halindeyken yol kenarında bulunan taksideki yolcunun açtığı kapıya çarparak devrilmesine ve karşı yönden gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü taksi şoförü İsa A.'nın kavşak içerisinde duraklama yaparak yolcu indirmekteyken, takside yolcu olan şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın taksiden inmek için sol arka kapıyı açtığı, bu sırada arka istikametten gelerek taksinin yanından geçen motosikletin devrilmesine sebebiyet verdiği anlatıldı.

Motosikletin devrilmesiyle minibüsün altında kaldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, devrilen motosikletin sürücüsü olan Oğuzhan Gezer'in karşı yönden gelerek sağa dönüş yapan ve Hakan D.'nin idaresinde olan minibüsün altında kaldığı, bu şekilde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gezer'in ise kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaydedildi.

Taksi şoförü ile minibüs sürücüsünün kusurunun bulunmadığı belirtildi

Trafik bilirkişisine rapor hazırlatıldığının aktarıldığı iddianamede, raporda taksi sürücüsü İsa A.'nın ve yolcu Dızaj'ın kusurlu olarak tespit edildiği ancak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna da yer verilen iddianamede, kazanın meydana gelmesinde şoför İsa A. ile minibüs sürücüsü Hakan D.'nin kusurunun bulunmadığının belirtildiği kaydedildi.

Kapıyı açarak kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu

İddianamede, takside yolcu olarak bulunan şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın taksinin kapısını açarak kazanın meydana gelmesine asli kusurlu olarak sebep olduğu, şüphelinin suçlamayı reddettiği ancak raporların şüpheli savunmasına aykırı olduğunun görüldüğü aktarıldı.

6 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Bıta Ghanı Zadeh Dızaj'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurye Gezer'in Ölümünde Taksi Yolcusu Kusurlu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:14 İşte Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
17:02 Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi
17:02 Şam’da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
17:00 Netanyahu: Esad’ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
16:41 “Evrenin güzellik kraliçesi“ yarışmasında Türkiye’yi Esra Nur Türker temsil edecek "Evrenin güzellik kraliçesi" yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 12:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kurye Gezer'in Ölümünde Taksi Yolcusu Kusurlu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.