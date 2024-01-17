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Kuş kavgası cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuş kavgası cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin'in bıçaklanma anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından zanlı S. S. Ç.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kuş kavgası cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
17.01.2024 - 17:35,
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Kuş kavgası cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Gençlerin kuş kavgası kanlı bitme anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gençler arasında kuş meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin'in bıçaklanma anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak 2024 günü akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada sırasında 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetmişti

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı

Kuş nedeniyle işlenen şok cinayetin ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı S. S. Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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