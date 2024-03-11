Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilmişti. Kurtarılan 20 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

11.03.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 22 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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