Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan tekel bayisi sahibi tutuklandı. Olay, tekel bayisinde yaşanan alışveriş sırasında fazladan ürün aldıkları iddia edilen çiftin evine girerek gerçekleşti. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vuran market sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada, beyzbol sopasıyla vücuduna darbe alan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Kavga sonucunda ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Malatya'da meydana gelen kazada ciple çarpışan otomobil, savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yayayı istinat duvarı ile arasına sıkıştırdı ve şahsın bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç, Ardahan-Kars kara yolunda domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada Yılmaz ve sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yılmaz'ın, Bakan Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittikleri belirtildi.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve silah ele geçirildi. Tutuklanan zanlılarla birlikte 27 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada M.K. adlı şahıs, Ümit Özlü'nün kafasına sopa ile vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Özlü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya, istinat duvarı ile araç arasına sıkıştı ve bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Ankara'da bulunan bir hastanede muayeneye götürülen bir hasta, sedye düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İddialara göre, hastanın sedye ayarlarıyla oynandığı ve düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Olayın ardından hemşire ve hasta bakıcılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?