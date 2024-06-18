Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra 26 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra 26 Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından geri itildikten sonra Yunanistan unsurları tarafından kurtarılan 26 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

18.06.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Aydın, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra 26 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
11:04 Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 22:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra 26 Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement