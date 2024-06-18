Kuşadası Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra 26 Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN