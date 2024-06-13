Kuşadası Belediyesi Sıfır İşgaliye Konusunda Kararlı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Sıfır İşgaliye Konusunda Kararlı

Kuşadası Belediyesi, kamusal alanları işgal eden işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

13.06.2024 09:37
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Sıfır işgaliye konusundaki kararlığını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kamusal alanları işgal ederek düzeni bozan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kuşadası kent merkezinin yanında Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri sıfır işgaliyeden taviz vermiyor.

Sıfır işgaliye konusundaki kararlılığını sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuralları ihlal ederek yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden kişi ve işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yıl boyunca kentin tüm noktalarında devam eden denetimlerin son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Ana caddelerden başlayarak Davutlar'da faaliyet gösteren tüm işletmeleri denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli uyarıların yapılmasına rağmen kurallara uymayan işletmelere, Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesi gereğince cezai işlem uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Belediyesi Sıfır İşgaliye Konusunda Kararlı - Son Dakika

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