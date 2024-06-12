Kuşadası'da 11 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından metruk binada yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçlu ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suratiyle Yağma, Gece Vakti Yol Kesmek Suretiyle Yağma ve Birden Fazla Kişi ile Konutta Geceleyin Yağma suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 13 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahsın, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahıs, metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, metruk bina önünde bulunan motosikletin yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu tespit edildi. B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN