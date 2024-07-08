Kuşadası\'nda 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ilçede suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, konuttan gece silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'yü, uzun süredir fiziki takibe alan jandarma ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kadın şahsı kıskıvrak yakaladı. Çeşitli suçlardan da sabıkası bulunan kadın alınan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN