Kuşadası\'nda 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN