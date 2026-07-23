Kuşadası'nda 16 Yaşındaki Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda 16 Yaşındaki Sürücüye Rekor Ceza

Kuşadası\'nda 16 Yaşındaki Sürücüye Rekor Ceza
23.07.2026 17:07
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Polis uygulamasına uymayan 16 yaşındaki sürücüye toplam 288 bin 500 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız olduğu belirlenen sürücüye toplam 288 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Olay, Kuşadası ilçesi Ege Ports Limanı önünde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Motorize polis ekiplerinin takibi sonucu sürücü, Türkmen Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün 16 yaşındaki M.H.Ş. olduğu, motosikleti ehliyetsiz kullandığı, aracın plakasız olduğu ve kask takmadığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından M.H.Ş'ye ehliyetsiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak, koruma başlığı (kask) takmamak ve 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 288 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 16 Yaşındaki Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika

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