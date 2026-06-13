Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası\'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
13.06.2026 14:45
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Aydın'ın Kuşadası açıklarında 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 2'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından düzensiz göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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