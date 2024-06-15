Kuşadası'nda 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN