Kuşadası\'nda 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

3.Sayfa

Yunanlıların geri ittiği ve kendi imkanlarıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesi Milli Park kıyılarına ulaşan 31 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Milli Park sınırları içerisinde kıyı kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bilgisine ulaştı. Yapılan ihbar üzerine Jandarma Asayiş Komando ve Asayiş Timleri tarafından bölgede yapılan arama ve araştırma sonucu 31 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Sisam (Sasom) Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından geri itildiği ve kendi imkanları ile geri dönerek karaya çıktıkları tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN