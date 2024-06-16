Kuşadası'nda 400 Bin Yıllık Fosil Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 400 Bin Yıllık Fosil Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 400 bin yıllık salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen fosiller, Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

16.06.2024 10:30
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 400 bin yıllık olduğu tespit edilen salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde elinde bulunan tarihi eserlerin tanesini 50 bin TL'ye satmak isteyen H.A.B. isimli şüpheli şahıs Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 adet salyangoz ve deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü ile yapılan ilk tespitte ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 400 bin yıllık olduğu değerlendirildi. Ele geçirilen fosiller Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda 400 Bin Yıllık Fosil Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 400 Bin Yıllık Fosil Satmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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