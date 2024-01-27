Kuşadası\'nda 7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıslara yönelik olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 3 adet Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla tehdit, basit yaralama ve tehdit olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 90 bin TL para cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN