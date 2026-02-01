Kuşadası\'nda dere taştı, alışveriş merkezi sular altında kaldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yoğun yağış sebebiyle derenin taşması sonucu bir alışveriş merkezi sular altında kaldı.

İl genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, Kuşadası ilçesinde ortasından dere geçen bir alışveriş merkezi de sular altında kaldı. Alışveriş merkezindeki birçok dükkanı su basarken, merkez yönetimi tedbir amacıyla alışveriş merkezinin elektriklerini keserek, dükkan sahiplerini de iş yerlerine çağırdı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. - AYDIN