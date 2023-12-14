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Kuşadası'nda anahtarını unutan genç balkondan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda anahtarını unutan genç balkondan düşerek ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anahtarını evde unutan genç, ev arkadaşını uyandıramayınca balkondan girmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybederek ikinci kattan yere düşen genç ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası\'nda anahtarını unutan genç balkondan düşerek ağır yaralandı
14.12.2023 - 09:34,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anahtarını evde unutan genç, kapıyı defalarca çalmasına rağmen ev arkadaşını uyandıramadı. Eve balkondan girmeye çalışan genç dengesini kaybedince, ikinci kattan yere çakılarak ağır yaralandı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Altın Kaymak Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan O.M.K. işten çıkıp evine geldi. Evden çıkarken anahtarını evde unuttuğunu fark eden 23 yaşındaki genç, defalarca zili çalarak ev arkadaşını uyandırmaya çalıştı. Arkadaşını uyandırmada başarılı olamayan genç, eve balkondan girmek istedi. Su borularına tırmanarak ikinci kattaki evinin balkonuna ulaşmak isteyen genç, dengesini kaybederek yere çakıldı. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan O.M.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, Olaylar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda anahtarını unutan genç balkondan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda anahtarını unutan genç balkondan düşerek ağır yaralandı - Son Dakika
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