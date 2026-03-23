Kuşadası\'nda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 13 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışmalar sonucunda hakkında 13 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN
