Kuşadası'nda belediye ekipleri karşı karşıya geldi

07.01.2026 20:20  Güncelleme: 20:22
Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanda çalışma yapması sonrası her iki belediyenin ekipleri arasında arbede yaşandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, gerginliği önlemeye çalıştı.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanda çalışma yaptığı iddiasıyla her iki belediyenin çalışanları kaşı karşıya geldi. Büyükşehir ekipleri yapılan çalışmayı kaldırmak isterken, ekipler arasındaki gerginlik yaşandı.

Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet binası ve otopark alanı üzerinde Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından iddiaya göre çalışma başlatıldı. Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde yer alan büyükşehire ait otopark alanında yapılmak istenen yapı için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan demir profiller kesilirken, Kuşadası Belediyesi ekipleri de alana geldi. Akşam saatlerinde taraflar karşı karşıya geldi. Zaman zaman taraflar arasında arbede yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin gergin bekleyişi devam ederken, polis ekipleri olayın büyümemesi için çalışması sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
