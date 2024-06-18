Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yapılan denetimde 9 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Güzelçamlı Mahallesi Sahil Hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu bisiklet/yaya yolunda seyir halinde bulunan 9 motorsikletli şahsa kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere toplam 18 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Bisiklet/Yaya Yoluna Giren 9 Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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