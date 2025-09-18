Kuşadası\'nda Boğulma Olayı

Kuşadası ilçesine tatil için gelen emekli Kani Özdemir (74), serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nden (TAYEM) emekli 74 yaşındaki Kani Özdemir, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özdemir, bağırarak yardım istedi. Kani Özdemir'in yardım çığlıklarını duyanlar, durumu cankurtaran ve sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan Özdemir'e suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine Sevgi Plajı'na gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kani Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - AYDIN