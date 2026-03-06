Kuşadası'nda Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Kuşadası'nda Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Kuşadası\'nda Cinayet Şüphelisi Yakalandı
06.03.2026 21:08
Aydın'ın Kuşadası'nda pompalı tüfekle öldürülen kişiyle ilgili şüpheli S.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 1 Mart 2026 tarihinde saat 00.45 sıralarında Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C. isimli şahıs pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fail ya da faillerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetin faili olduğu belirlenen S.O.'nun, pompalı tüfekle maktulün başına bir el ateş ettikten sonra gri renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli S.O., Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise gömüldüğü arazide ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

