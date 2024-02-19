Kuşadası'nda Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kuşadası\'nda Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yapılan aramada, 82.39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza bulundu. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.02.2024 13:46
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Kuştur Uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan F.G. isimli şahıs, yapılan sorgulama sonucunda gözaltına alındı. Araç içerisinde detaylı yapılan aramada, aracın arka tamponu ile egzoz muhafazası arasına gizlenmiş, mıknatıslı kutular içerisinde toplamda 82.39 gram metamfetamin ve 51 adet sentetik ecza bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, F.G. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Durdurulan Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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