Kuşadası'nda düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye idari para cezası - Son Dakika
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Kuşadası'nda düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye idari para cezası

Kuşadası\'nda düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye idari para cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kumar operasyonunda, bir adreste kumar oynatıldığı tespit edilen 5 kişi ve ev sahibi hakkında yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca, şahıslara toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, kumar gibi yasa dışı faaliyetlere karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

23.05.2024 13:06
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına dair gelen bilgiler üzerine, ekipler söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı. Takip sürecinin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, masa üzerinde bulunan 14 bin 500 TL ve 200 ABD doları ile oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 5 şahıs ve ikamet sahibi C.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca şahıslara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kumar gibi yasa dışı faaliyetlere karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişiye idari para cezası - Son Dakika

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