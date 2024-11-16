Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Mücadelesi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Mücadelesi

Kuşadası\'nda Düzensiz Göçmen Mücadelesi

Son 10 ayda 2.590 düzensiz göçmen ve 19 organizatör Kuşadası'nda yakalandı.

16.11.2024 15:08
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son 10 ayda Sahil Güvenlik ekiplerince 1 bin 590 düzensiz göçmen ve 19 organizatör yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı koordinesinde Kuşadası'ndan lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarılırken, kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler de organizatörler ile birlikte kıskıvrak yakalanıyor. Bu çerçevede Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 107 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. Yaşanan olaylarda toplamda 2 bin 590 düzensiz göçmen ile 19 organizatör yakalandı. Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde çalışmaların hız kesmeyeceği öğrenilirken, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan paylaşımda "Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı unsurlarca Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında 01 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında icra edilen görevlerde 107 göçmen olayına müdahale edilmiş, 2 bin 590 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmış, 19 organizatör yakalanmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Mücadelesi - Son Dakika

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