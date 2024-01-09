Kuşadası\'nda FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

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"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) koordineli çalışması sonucunda, Yaylaköy Mahallesi'nde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek (FETÖ/PDY)" suçundan aranan O.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
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