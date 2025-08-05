Kuşadası\'nda Gezi Teknesi Kazası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gezi teknesinde yaralanan şahıs sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Dün saat 14.10'da, Kuşadası ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri yaralanan şahsı bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN