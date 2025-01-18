Kuşadası\'nda Göçmen Kaçakçılığı Organizörleri Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ekim ayında meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayı üzerine çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, konu ile ilgili aranan 2 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 Ekim günü meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirildi. Yapılan detaylı araştırma sonucunda S.O. ve C.C.K. isimli organizatörler yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN