Kuşadası\'nda Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında jet-ski ile kaçmaya çalışan ve milli park kıyısından ormanlık alana kaçan göçmen kaçakçısı, yapılan sıkı takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında jet-ski ile denize açılan iki şahıs, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Takibin ardından şüphelilerin jet-skiyi Milli Park bölgesinde kıyıya bırakarak ormanlık alana yaya olarak kaçtıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonucunda organizatör olduğu belirlenen O.E. (21) yakalanırken, olayda kullanılan 1 adet jet-ski de ele geçirildi. Diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN