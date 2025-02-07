Kuşadası\'nda Hayvan Hastalıkları Denetimi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile birlikte yol kontrol denetimi gerçekleştirdi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde müşterek hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla yol kontrol ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlığı için kurumlar ile denetim ve kontrol faaliyetinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN