Kuşadası\'nda İki Hırsız Yakalandı

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda iki şahsı yakaladı.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu, 5 ayrı dosya ile "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve toplamda 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B., Türkmen Mahallesi'nde saklandığı ara sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden operasyonlarda ise, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Değirmendere Mahallesi'nde yakalandı. Emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucu adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. - AYDIN