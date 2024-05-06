Kuşadası'nda İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuşadası'nda İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Kuşadası\'nda İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir apartman inşaatında çalışan seramik ustası Abdullah Bişki, dengesini kaybederek aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen seramik ustası Abdullah Bişki (52) hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir inşaatın 3'üncü katına çıkan seramik ustası Abdullah Bişki, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine çakılan Bişki'nin, yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Bişki'nin cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve uyarıcı levhaların bulunmadığı inşaatta gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, İş Kazası, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement