Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücüleri hem denetledi hem bilgilendirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde sürücüler, yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu çerçevede Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığınca, Güzelçamlı Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Havaların da ısınması ile birlikte artan motosiklet kullanımı sonrasında denetimleri de sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri önce denetledi daha sonra bilgilendirdi. Motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanımı, geçiş hakkı, geçiş önceliği, geçiş kolaylığı, sağa ve sola dönüş kuralları, değişen yönetmelik kapsamında 125 cc'ye kadar motosiklet kullanacakların uyması gereken yasal mevzuat ve temel trafik kuralları konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuşadası'nda Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 10 gram uyuşturucu, 7 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 27 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve doktor Selahaddin Can'ın otomobiline çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplamda 5 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı, bin 3 adet sentetik hap, 58 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği ve 14 adet av tüfeği fişeği bulundu. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. İ.Ç. isimli şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda 104 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Operasyonlar sonucunda öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 104 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 60'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından saklandığı köyde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın saklandığı köy tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin param parça olan motosikleti ise çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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