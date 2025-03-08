Kuşadası\'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 425 bin TL değerinde olan ve ayakkabı kutularına sakladığı elektronik sigaraları piyasaya süremeden jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde kaçak elektronik sigara ve kitlerini piyasaya süreceği tespit edilen şüpheli bir şahsın paketlenmiş ayakkabı kutuları içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 425 bin TL olan 292 adet elektronik sigara kiti, 35 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN