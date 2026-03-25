Kuşadası\'nda kaçak moloz dökerken suçüstü yakalanan kamyonet sürücüsüne ceza

Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek çevre kirliliğine yol açan firma ve kişilerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarları değerlendirip, ayrıca kent genelindeki farklı noktalarda da düzenli olarak kontrollerde bulunuyor. Ekipler son olarak Ege Mahallesi'nde kaçak moloz dökümü yapan bir kamyonet sürücüsünü suçüstü yakaladı. Şoföre 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı. Söz konusu atıkların kaldırılması için de kaçak moloz dökümü yapan sürücüye 3 gün süre verildi. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğine yol açan firma ve kişilere kesinlikle göz açtırılmayacağını ifade etti. - AYDIN