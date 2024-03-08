Kuşadası\'nda Kadına Yönelik Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı

Seçil Erzan, Fatih Terim hakkında konuştu: 'Tüm parayı ona verdim'

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.