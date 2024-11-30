Kuşadası'nda Kasten Öldürmeden 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kasten Öldürmeden 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E. Kuşadası'nda polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

30.11.2024 17:51
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kasten Öldürmeden 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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