Kuşadası'nda Kimlik Bildirme Kanunu'na uymayan işletmelere ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kimlik Bildirme Kanunu'na uymayan işletmelere ceza

Kuşadası\'nda Kimlik Bildirme Kanunu\'na uymayan işletmelere ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kimlik Bildirme Kanunu'na uymadığı tespit edilen bir işletme sahibine cezai işlem uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, konaklama işletmesinin kayıtlarının eksik olduğu belirlendi ve işletme sahibine idari para cezası kesildi.

17.07.2024 10:05
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu'na uymadığı tespit edilen bir işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuşadası ilçesinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Güzelçamlı Mahallesi'nde konutunu günübirlik olarak kiraya verdiği ve konaklayan şahıslara ait kayıtlarını genel kolluk kuvvetleri bilgisayar terminallerine bağlamadığı tespit edilen B.N. isimli şahsa 1774 Sayılı Kanun Kapsamında 94 bin 622 TL, D.Ç. isimli işletme sahibine ise konaklayan şahsa ait KBS'de kayıt bulunmaması üzerine 47 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kimlik Bildirme Kanunu'na uymayan işletmelere ceza - Son Dakika

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