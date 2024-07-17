Kuşadası\'nda Kimlik Bildirme Kanunu\'na uymayan işletmelere ceza

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kimlik Bildirme Kanunu'na uymadığı tespit edilen bir işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Kuşadası ilçesinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanun ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Güzelçamlı Mahallesi'nde konutunu günübirlik olarak kiraya verdiği ve konaklayan şahıslara ait kayıtlarını genel kolluk kuvvetleri bilgisayar terminallerine bağlamadığı tespit edilen B.N. isimli şahsa 1774 Sayılı Kanun Kapsamında 94 bin 622 TL, D.Ç. isimli işletme sahibine ise konaklayan şahsa ait KBS'de kayıt bulunmaması üzerine 47 bin 303 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN