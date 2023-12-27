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Kuşadası'nda kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kişilere müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası\'nda kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2 yaralı
27.12.2023 - 23:04,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı Sümerbank Kavşağı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen C.Ö. idaresindeki 09 SU 702 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 07 LKY 35 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan C.Ö. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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