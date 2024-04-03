Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 25 Bin 620 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 25 Bin 620 TL İdari Para Cezası

Kuşadası\'nda Kumar Operasyonu: 25 Bin 620 TL İdari Para Cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. 4 şahıs gözaltına alındı ve 16 bin 280 TL nakit para ile oyun kağıdı ele geçirildi.

03.04.2024 23:13
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahıslara 25 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat üzerine, söz konusu adres fiziki takibe alındı ve ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, masa etrafında kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada, 16 bin 280 TL nakit para ve oyun kağıdı ele geçirilerek el konuldu. Kumar oynayan şahıslara, toplamda 25 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 25 Bin 620 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kumar Operasyonu: 25 Bin 620 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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