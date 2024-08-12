Kuşadası\'nda Milli Parkta Defne Yaprağı Toplayanlara 1 Milyon TL Cezası

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde milli park sınırları içerisinde defne yaprağı toplayan üç şahsın her birine 387 bin 141 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Başçeşme mevkiinde Doğa Koruma ve Milliparklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte icra edilen faaliyette H.A.K., O.K. ve A.C. isimli şahısların Milli Park sınırları içerisinde toplanması yasak olan defne yaprağını topladıkları tespit edildi. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20.Maddesi gereği şahısların her birine 387 bin 141 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL olmak üzere idari para cezası uygulandı. - AYDIN