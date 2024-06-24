Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması kamerada - Son Dakika
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Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu havada takla atarak yere düştü. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

24.06.2024 14:09
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışan motosiklet ile otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu havada takla atarak yere düştü.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet F.'nin kullandığı 20 AKJ 650 plakalı otomobil, düz yolda ilerlediği esnada bir anda şerit değiştirerek sokağa dönmek istedi. Bu sırada karşı şeritten gelen Celal Ç.'nin kullandığı 34 ACL 658 plakalı motosiklet, dönüş alan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu Perihan Y., metrelerce havaya uçarak yere çakıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması kamerada - Son Dakika

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