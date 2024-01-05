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Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü alkollü olduğu tespit edildi ve tedavi altına alındı.

Kuşadası\'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
05.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:49
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Ocak'ta otomobilin motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, 1 Ocak günü saat 05.00 sıralarında Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 1703 plakalı motosiklet sürücüsü Mahmut A. (18), karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki 35 AAD 702 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mahmut A. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, buradan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü 263 promil alkollü çıktı

Aydın'a sevk edilen motosiklet sürücüsünün 263 promil alkollü olduğu tespit edildi. Burada ameliyata alınan Mahmut A.'nın kafatasında iki kırık oluştuğu, sol ayak parmaklarının ise tamamının kırıldığı öğrenildi. Kazada olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ise 2 Ocak Salı günü karakola giderek teslim oldu. Ali Ç.'nin emniyette alınan ifadesinde 'Ehliyetim olmadığı için kaçtım" dediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ç., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mahmut A.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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