Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde trafik kurallarına uymayan 33 sürücüye toplamda 67 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Güzelçamlı Mahallesi Sahil Hattı'nda icra edilen devriye faaliyeti esnasında motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu bisiklet/yaya yolunda denetimde bulundu. Seyir halinde bulunan 33 motosikletli şahsa 5326 Sayılı Kanununun 32.Maddesi'ne (Emre Aykırı Davranış) istinaden kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplamda 67 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN